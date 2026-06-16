На месте опрокидывания бензовоза в Приморье организовано реверсивное движение Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На трассе в Приморье произошла трагедия с участием тяжелой техники. Большегруз не справился с управлением на повороте, улетел в кювет и опрокинулся. Спасти шофера не удалось. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Авария случилась 15 июня на 4-м километре 380 метрах трассы Раздольное – Хасан. За рулем тягача Jiancheng находился 53-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением на повороте, после чего машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель скончался на месте происшествия.

Утечки топлива не обнаружено, экологии ничего не угрожает. Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ и дорожные службы. Чтобы обеспечить проезд транспорта, на участке организовано реверсивное движение.

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