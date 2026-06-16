Жители Ульяновска просят спасти их от ночных мотоциклистов

Проблема с мотоциклистами пока остается нерешенной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ульяновска устали от ночного грохота и готовы жаловаться президенту – мотоциклисты с прямоточными глушителями устраивают гонки в жилых зонах и пригородных лесах, мешая спать детям и взрослым. Горожане уже составили петицию, но байкеры отмахиваются, а ГИБДД признает, что поймать нарушителей сложно. Об этом написала Mosaica.

С наступлением лета ситуация в городе повторяется из года в год. По ночам улицы сотрясают мотоциклисты, звук выхлопов которых слышен за несколько кварталов. Гоняют не только в жилых районах, но и в лесополосе, где отдыхают люди. Особенно достается жителям проспектов Маршала Устинова, Сурова и Ливанова – на прошлой неделе они составили петицию.

Петицию направили в ульяновское мотосообщество «Ночные волки», но легальные байкеры заявили, что не готовы выполнять функции полиции и не имеют законных рычагов воздействия на «диких» гонщиков. Днем в Заволжском районе несовершеннолетние на питбайках гоняют без прав и шлемов, устраивают «вилли» на пешеходных переходах и оживленных улицах.

В соцсетях люди требуют вмешательства властей. Жители жалуются на гонщиков в центре, Засвияжье, Железнодорожном районе и на Севере. Такая же проблема мучает и Димитровград – там страдают дома на улице Ленина.

В УГИБДД сообщили, что проводят точечные ночные рейды, но нарушители быстро уходят с центральных улиц на окраины. Создать постоянный мотобатальон мешают кадровые сложности, дорожные камеры не измеряют уровень шума, а преследовать мотоциклистов на патрульных машинах в городе запрещено из-за риска аварий. Между тем 17-летний байкер Артем признался, что рев мотора – «лишний драйв, без него никак», и виновным себя не считает.

Отдельная головная боль – электросамокаты, которые хаотично разбросаны по городу и мешают пешеходам. Мэр Александр Болдакин поручил до июля систематизировать размещение кикшеринговых сервисов и утвердить правила езды, а в случае нарушений эвакуировать имущество как бесхозяйное. Но проблема с мотоциклистами пока остается нерешенной.

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