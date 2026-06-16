В Приморье снизилось число пожаров из-за пиротехники

Специалисты предостерегают от запуска фейерверков внутри помещений и при сильном ветре Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае снизилось количество пожаров, связанных с использованием пиротехники. Однако впереди череда школьных выпускных вечеров, и именно они сейчас вызывают главные опасения у местных спасателей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Чтобы праздничные балы не испортили положительную статистику, жителям региона вновь напоминают о простых правилах безопасности. Соблюдение этих норм поможет избежать трагедий: неудачный салют может привести к серьезному возгоранию, травмам или крупному штрафу.

Специалисты предостерегают от запуска фейерверков внутри помещений и при сильном ветре. Отдельное внимание уделяют качеству продукции – опасность представляют изделия без сертификатов и деклараций соответствия.

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