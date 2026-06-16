Во Владивостоке полиция проверяет нападение мужчины на подростка в подъезде

Сотрудники полиции опрашивают возможных свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения. Фото: полиция Приморья

Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта между несовершеннолетним и взрослым мужчиной, который произошел в одном из жилых домов Фрунзенского района. По заявлению матери пострадавшего мальчика проводится доследственная проверка. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Владивостоку обратилась местная жительница. Женщина попросила привлечь к ответственности неизвестного, который, по ее словам, ударил ее старшего сына и сильно напугал младшего ребенка. Как выяснили полицейские, подростки заходили в подъезд и направлялись к лифту. Там между 14-летним мальчиком и незнакомым мужчиной возникла ссора на словах, после чего взрослый применил физическую силу.

Сейчас сотрудники полиции опрашивают возможных свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения. Окончательное решение по делу примут после всех проверочных мероприятий.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.