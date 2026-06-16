Во Владивостоке полиция проверяет нападение мужчины на подростка в подъезде

Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта между несовершеннолетним и взрослым мужчиной, который произошел в одном из жилых домов Фрунзенского района. По заявлению матери пострадавшего мальчика проводится доследственная проверка. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».
В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Владивостоку обратилась местная жительница. Женщина попросила привлечь к ответственности неизвестного, который, по ее словам, ударил ее старшего сына и сильно напугал младшего ребенка. Как выяснили полицейские, подростки заходили в подъезд и направлялись к лифту. Там между 14-летним мальчиком и незнакомым мужчиной возникла ссора на словах, после чего взрослый применил физическую силу.
Сейчас сотрудники полиции опрашивают возможных свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения. Окончательное решение по делу примут после всех проверочных мероприятий.
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