Ребенок получил травму из-за халатности коммунальщиков на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Коряки 13-летний школьник поскользнулся на обледенелой автобусной остановке и получил травмы. После прокурорской проверки следователи завели уголовное дело из-за оказания небезопасных услуг. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Должностное лицо местной организации плохо следило за территорией возле Корякской средней школы. С марта по декабрь 2025 года работник, отвечающий за дороги и инфраструктуру, не убирал опасную скользкость. 18 декабря подросток упал на обледенелую поверхность автобусной остановки. Судебно-медицинская экспертиза показала, что здоровью школьника причинен вред средней тяжести. Основанием для начала расследования послужили материалы из Елизовской городской прокуратуры.

«Несмотря на наличие зимней скользкости, представлявшей опасность для жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних, необходимые меры по устранению опасных условий и обеспечению безопасности пешеходов своевременно приняты не были», – рассказали в Следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.

Следователи проводят комплекс необходимых процессуальных действий.

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