На Камчатке прокуратура через суд взыскивает деньги с дропперов

По обоим фактам возбуждены уголовные дела Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура в Елизово добивается материальной ответственности владельцев банковских карт, через которые прошли средства обманутого пенсионера. Мужчина дважды попался на уловки аферистов и потерял около 500 тысяч рублей, а затем перевел остатки сбережений лжеюристу, пообещавшему вернуть похищенное.

Первый эпизод случился в феврале 2024 года: 64-летний житель Елизово поверил в выгодное вложение на несуществующей бирже и перечислил почти полмиллиона рублей. Осознав обман, он нашел в интернете «специалиста» для помощи в возврате денег. В популярном мессенджере псевдоюрист заверил его в стопроцентном успехе, но потребовал перевести оставшиеся средства на несколько счетов в одном банке – пенсионер выполнил условие.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Следователи установили получателей денег – ими оказались жители Владимирской области, которые добровольно передали свои банковские карты мошенникам. Елизовская городская прокуратура направила в суд по месту жительства ответчиков иски о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.

«Исковые заявления поданы в интересах потерпевшего. Результаты их рассмотрения остаются на контроле надзорного ведомства», – сообщили в прокуратуре.

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