Жителям Приморья напомнили о правилах безопасного отдыха на воде и штрафах

Особое внимание в ведомстве обратили на контроль за детьми. Фото: министерство по делам ГОЧС Приморья

Специалисты краевого минГОЧС призвали жителей и гостей региона строго соблюдать правила поведения у воды, чтобы избежать трагедий. Особое внимание в ведомстве обратили на контроль за детьми: с начала купального сезона уже зафиксированы случаи гибели несовершеннолетних, причем взрослые находились поблизости. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как подчеркнули в министерстве, дети в компании сверстников крайне подвижны, поэтому оставлять их без присмотра у водоемов нельзя ни на минуту. Кроме того, за нахождение подростков в местах, где купание запрещено, родителям грозит административный штраф. Спасатели настаивают: отдыхать и плавать разрешено только на официально оборудованных пляжах, а при виде знака «Купание запрещено!» заходить в воду категорически не стоит.

В ведомстве также перечислили основные опасности: длительное пребывание в холодной воде, ныряние в незнакомых местах (где можно удариться о коряги или сваи), заплыв за буйки и приближение к судам. Отдельно предупредили о рисках прыжков с плотов, катеров и пристаней – такие развлечения допустимы только в специально отведенных зонах.

«К сожалению, случаи гибели детей при купании в этом году уже есть. Самое печальное то, что в большинстве таких происшествий взрослые были рядом. Важно всегда помнить, что дети очень активны, особенно в компании сверстников. И за ними нужен постоянный контроль, нельзя оставлять их без присмотра вблизи воды», – отметили эксперты минГОЧС.

В экстренных ситуациях на водоемах приморцев и туристов просят немедленно звонить по единому номеру «112».

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