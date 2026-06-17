В Уссурийске задержали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина

Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае полицейские задержали второго фигуранта резонансного ограбления ювелирного салона в Уссурийске. Им оказался 28-летний ранее судимый житель Владивостока, который вместе с сообщницей похитил золотые украшения на сумму около двух миллионов рублей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Это произошло в магазине на улице Плеханова. По версии следствия, сообщники действовали по заранее продуманному плану: женщина отвлекала продавца, притворившись покупательницей, а мужчина в маске вбежал в зал, разбил витрину баллонным ключом и забрал пластиковый планшет с золотыми изделиями. После этого злоумышленники скрылись. Благодаря совместной работе уголовного розыска Уссурийска и краевого управления уголовного розыска местонахождение беглеца установили и его задержали.

«Доставленный в отдел полиции 28-летний мужчина дал признательные показания. Фигурант уголовного дела задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – сообщили в ведомстве.

Ранее по этому делу уже взяли под стражу 37-летнюю соучастницу из Владивостока. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Расследование продолжается.

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