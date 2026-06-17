В Приморье задержали подозреваемого в избиении подростка в лифте

По факту случившегося возбуждено уголовное дело Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке полицейские задержали 54-летнего местного жителя, которого подозревают в хулиганстве в отношении 14-летнего школьника. Это произошло в подъезде жилого дома на улице Хабаровской. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным следствия, между мужчиной и подростком возник словесный конфликт, в ходе которого взрослый нанес мальчику телесные повреждения. После этого злоумышленник скрылся, однако его личность установили сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владивостоку совместно с оперативниками краевого управления. На момент задержания выяснилось, что подозреваемый ранее неоднократно судим.

Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения, установленную в лифте. Пострадавшему подростку оказали медицинскую помощь. В настоящее время фигурант передан в следственные органы Следственного комитета по Приморскому краю для проведения необходимых следственных действий.

«По факту случившегося следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», – сообщили в ведомстве.

Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники УМВД России по Приморскому краю.

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