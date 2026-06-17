Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту более 8 километров на Камчатке Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

На Камчатке продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского и Крашенинникова. Очередное крупное извержение произошло ранним утром 18 июня. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, извержение Шивелуча произошло 18 июня с 3:55 до 4:15 по местному времени. Специалисты получили спутниковые снимки, на которых четко видно перемещение густого пеплового облака от исполина. Опираясь на полученные сейсмические данные, ученые рассчитали, что высота выброса составила около 8,3 километра над уровнем моря.

«Жителям и гостям региона рекомендуют не приближаться к исполинам», – рассказали в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сейчас профильные ведомства продолжают вести непрерывное наблюдение за вулканической обстановкой. Людей настоятельно просят соблюдать меры безопасности и не планировать туристические походы к подножиям опасных гор.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.