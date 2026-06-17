Суд вынес приговор виновнице ДТП с погибшим подростком в Приморье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске суд вынес приговор 48-летней женщине, по вине которой в аварии погиб 16-летний водитель мотоцикла и серьезно пострадал его 15-летний пассажир. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ДТП произошло в августе 2025 года. Местная жительница за рулем автомобиля «Тойота Приус» двигалась по улице Ленинградской. При повороте налево она нарушила правила дорожного движения и не уступила дорогу мотоциклу «Кайбон», который ехал во встречном направлении. Произошло столкновение. От полученных травм парень скончался в отделении городской больницы, а его попутчику был причинен тяжкий вред здоровью. На судебном заседании женщина полностью признала свою вину, раскаялась и добровольно выплатила потерпевшим около двух миллионов рублей.

«Уссурийский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года», – рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

В настоящее время судебное разбирательство завершено. Помимо условного наказания женщине запретили садиться за руль на два года. Также суд обязал ее выплатить еще по два миллиона рублей каждому родителю погибшего юноши и один миллион рублей выжившему несовершеннолетнему пассажиру.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.