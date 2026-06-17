Повредившего новогодний городок дрифтера осудят в Приморье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме осудят 21-летнего парня, который решил устроить дрифт на центральной площади в поселке Заводской. Его опасные маневры закончились разгромом праздничных декораций. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ночь на 8 января молодой человек на иномарке заехал на пешеходную зону «Зимнего городка». Он начал лихачить, пуская машину в занос вокруг главной новогодней ели. Во время своего показательного дрифта парень несколько раз протаранил светодиодные фигуры.

21-летний водитель устроил дрифт на центральной площади Видео: прокуратура Приморского края

«В ходе выполнения этих маневров он неоднократно совершил наезд на светодиодные конструкции, приведя их в негодность. Муниципальному учреждению причинен ущерб на сумму более 320 тысяч рублей», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сейчас расследование полностью завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статьям о хулиганстве и уничтожении чужого имущества. Уголовное дело уже передано в Артемовский городской суд для вынесения приговора.

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