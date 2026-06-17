Сотрудницу офиса связи осудят за выпуск 14 сим-карт в Приморье Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Партизанском районе сотрудница офиса связи незаконно выпустила 14 сим-карт, оформив их на ничего не подозревающую клиентку. Женщина пошла на преступление ради получения премии. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В феврале 2025 года женщина решила завысить плановые показатели продаж. Когда в салон пришла покупательница за одной сим-картой, работница воспользовалась своим служебным положением и сохранила ее индивидуальную информацию. Позже девушка без ведома и согласия клиентки оформила на нее еще 14 новых номеров. Все выпущенные карты сотрудница просто оставила себе.

«Прокуратура Партизанского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстных побуждений направлено в Партизанский районный суд для детального рассмотрения. За махинации с чужими данными женщине грозит суровое наказание – вплоть до пяти лет реального лишения свободы.

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