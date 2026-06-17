Два уголовных дела завели за торговлю нелегальной чавычей на Камчатке Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю пресекли сбыт рыбы ценных лососевых видов. Полицейские выявили факты продажи чавычи, добытой незаконным способом. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первый случай произошел днем 26 мая в Петропавловске-Камчатском: 45-летняя неработающая местная жительница сбыла 31 экземпляр браконьерской чавычи. Оперативники изъяли у нее автомобиль, рыбу, деньги в сумме 5,6 тысячи рублей, а также сотовый телефон и записную книжку, имеющие значение для следствия.

Второй факт зарегистрировали вечером 29 мая в Елизовском районе. Там 28-летний мужчина продал 25 хвостов нелегально выловленного лосося. У него также забрали машину, телефон, саму продукцию и 30 тысяч рублей.

«В отношении граждан избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Возбуждены уголовные дела», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

В настоящее время полиция расследует дела о приобретении и сбыте имущества, добытого преступным путем.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.