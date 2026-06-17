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НовостиОбщество17 июня 2026 23:45

Два уголовных дела завели за торговлю нелегальной чавычей на Камчатке

Полицейские пресекли факты продажи незаконно добытой рыбы
Алина ВЕСНИНА
Два уголовных дела завели за торговлю нелегальной чавычей на Камчатке

Два уголовных дела завели за торговлю нелегальной чавычей на Камчатке

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю пресекли сбыт рыбы ценных лососевых видов. Полицейские выявили факты продажи чавычи, добытой незаконным способом. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первый случай произошел днем 26 мая в Петропавловске-Камчатском: 45-летняя неработающая местная жительница сбыла 31 экземпляр браконьерской чавычи. Оперативники изъяли у нее автомобиль, рыбу, деньги в сумме 5,6 тысячи рублей, а также сотовый телефон и записную книжку, имеющие значение для следствия.

Второй факт зарегистрировали вечером 29 мая в Елизовском районе. Там 28-летний мужчина продал 25 хвостов нелегально выловленного лосося. У него также забрали машину, телефон, саму продукцию и 30 тысяч рублей.

«В отношении граждан избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Возбуждены уголовные дела», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

В настоящее время полиция расследует дела о приобретении и сбыте имущества, добытого преступным путем.

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