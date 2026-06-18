Спустя 20 лет суд рассмотрит дело об убийстве таксиста в Приморье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Хасанский районный суд Приморского края начал рассматривать уголовное дело о преступлении, совершенном в 2006 году. По версии следствия, обвиняемый вместе с другим человеком, которого осудили за это преступление еще в 2007 году, причастен к убийству таксиста во время разбойного нападения. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Зимой 2006 года ночью двое заказали такси из Владивостока до Славянки. На обратном пути пассажиры попросили водителя остановиться в безлюдном месте, после чего убили его. Затем, по версии следствия, тело вынесли из машины, облили бензином и сожгли. После этого были похищены деньги, мобильный телефон и автомобиль, который таксисту не принадлежал.

«При ознакомлении обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, обвиняемым заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей», – рассказали в пресс-службе Судов Приморского края.

Сейчас дело уже поступило на рассмотрение в суд. По ходатайству стороны защиты его будут слушать с участием присяжных заседателей.

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