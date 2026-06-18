За поджог объектов на железной дороге осудят двух подростков в Приморье Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье будут судить двух несовершеннолетних жителей Лесозаводска, которых обвиняют в поджоге на железной дороге. Обвинительное заключение утвердил первый заместитель Дальневосточного транспортного прокурора. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В мае прошлого года, по версии следствия, один из подростков получил в мессенджере предложение устроить пожар на объектах железнодорожной инфраструктуры за деньги. Затем он привлек приятеля, после чего они договорились с куратором, который прислал инструкции и пообещал 80 тысяч рублей. По его указанию подростки подожгли релейный и батарейный шкафы на перегоне Ружино – Лесозаводск, сняли все на камеру телефона и скрылись.

«За содеянное организатор перечислил им восемь тысяч рублей», – рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Подростков задержали сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. До суда они останутся под стражей. Уголовное дело уже направили в Тихоокеанский флотский военный суд.

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