Обвиняемому в покушении на сбыт наркотиков иностранцу продлили арест в Приморье Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье продлили меру пресечения уроженцу Республики Индия, которого обвиняют в попытке незаконного сбыта наркотического средства в крупном размере. 7 мая мужчину задержали в лесу на территории Советского района. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как считают следователи, мужчина пытался сбыть наркотическое средство, но не смог довести задуманное до конца по независящим от него обстоятельствам. Ранее, 8 мая 2026 года, суд отправил его под стражу на два месяца.

«Постановлением Советского районного суда Владивостока срок содержания под стражей гражданина Республики Индия продлен до 30 июля 2026 года», – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Сейчас обвиняемый остается под стражей. Эта мера пресечения будет действовать до 30 июля 2026 года.

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