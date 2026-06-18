Шесть лет колонии получил житель Кемеровской области по делу об экстремизме Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кемеровской области суд вынес приговор жителю Прокопьевска по делу об организации деятельности экстремистской организации, которая официально запрещена в России. Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СК, мужчине назначили шесть лет лишения свободы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации «Сибдепо», во время расследования дома у осужденного прошел обыск: следователи изъяли документы и электронные носители информации, а результаты судебных экспертиз подтвердили вину.

«Осужденный продолжил осуществлять организацию деятельности данного объединения, в том числе проводил собрания участников и беседы», – рассказали в региональном СУ СК.

Суд признал жителя Прокопьевска виновным. Помимо основного срока ему на пять лет запретили заниматься организационной деятельностью в общественных или религиозных объединениях и ограничили свободу на один год.

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