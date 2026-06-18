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НовостиОбщество18 июня 2026 3:54

Шесть лет колонии получил житель Кемеровской области по делу об экстремизме

Мужчина продолжал деятельность запрещенной организации
Алина ВЕСНИНА
Шесть лет колонии получил житель Кемеровской области по делу об экстремизме

Шесть лет колонии получил житель Кемеровской области по делу об экстремизме

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кемеровской области суд вынес приговор жителю Прокопьевска по делу об организации деятельности экстремистской организации, которая официально запрещена в России. Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СК, мужчине назначили шесть лет лишения свободы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации «Сибдепо», во время расследования дома у осужденного прошел обыск: следователи изъяли документы и электронные носители информации, а результаты судебных экспертиз подтвердили вину.

«Осужденный продолжил осуществлять организацию деятельности данного объединения, в том числе проводил собрания участников и беседы», – рассказали в региональном СУ СК.

Суд признал жителя Прокопьевска виновным. Помимо основного срока ему на пять лет запретили заниматься организационной деятельностью в общественных или религиозных объединениях и ограничили свободу на один год.

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