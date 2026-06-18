Выпускник Иван Бакумцев второй раз получил 100 баллов на ЕГЭ на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском продолжает расти число выдающихся результатов на едином государственном экзамене. Выпускник школы № 15 вновь доказал, что его успех по русскому языку не был случайностью. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Иван Бакумцев, учащийся психолого-педагогического класса, получил максимальное количество баллов по математике. Примечательно, что ранее он уже сдал русский язык на 100 баллов. Таким образом, юноша стал мультибалльником и подтвердил звание одного из самых талантливых выпускников региона.

В школе и в семье победу Ивана встречают с гордостью. Учителя отмечают, что парень усиленно готовился и заслуженно добился такого результата.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.