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НовостиОбщество18 июня 2026 22:18

Выпускник Иван Бакумцев второй раз получил 100 баллов на ЕГЭ на Камчатке

Ранее он уже сдал русский язык на 100 баллов
Алина БОНДАРЕНКО
Выпускник Иван Бакумцев второй раз получил 100 баллов на ЕГЭ на Камчатке

Выпускник Иван Бакумцев второй раз получил 100 баллов на ЕГЭ на Камчатке

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском продолжает расти число выдающихся результатов на едином государственном экзамене. Выпускник школы № 15 вновь доказал, что его успех по русскому языку не был случайностью. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Иван Бакумцев, учащийся психолого-педагогического класса, получил максимальное количество баллов по математике. Примечательно, что ранее он уже сдал русский язык на 100 баллов. Таким образом, юноша стал мультибалльником и подтвердил звание одного из самых талантливых выпускников региона.

В школе и в семье победу Ивана встречают с гордостью. Учителя отмечают, что парень усиленно готовился и заслуженно добился такого результата.

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