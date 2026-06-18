Житель Владивостока показал продавцу фальшивый чек и украл его телефон Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В краевой столице раскрыли хитрую схему обмана, жертвой которой стал 24-летний горожанин. Он хотел продать дорогой телефон, но вместо денег получил лишь поддельную квитанцию. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Молодой человек разместил в интернете объявление о продаже айфона последней модели. На звонок откликнулся неизвестный, который договорился о встрече у торгового центра на улице Русской. Покупатель пришел не один, а с товарищем. Он осмотрел гаджет, после чего показал продавцу чек о переводе денег и попытался уйти.

Когда продавец проверил свой банковский счет и не нашел поступления, он бросился за обманщиком, но тому удалось сесть в машину и скрыться. Однако полицейские отдела № 5 быстро вышли на след злоумышленника. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Артема. Его задержали.

В отношении задержанного завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас полиция проверяет его на причастность к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.

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