На Камчатке женщину отправили в колонию за 10 новых краж после УДО Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском вынесли приговор женщине, которая решила, что условно-досрочное освобождение – это не наказание. Она продолжала воровать, пока не набрала целый «букет» эпизодов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Суд установил, что 33-летняя местная жительница, уже осужденная за 5 краж, не сделала выводов и в период УДО совершила еще 10 хищений. Она воровала в алкомаркетах, магазинах бытовой химии и даже у своего приятеля. Общая сумма ущерба составила почти 100 тысяч рублей.

Суд первой инстанции признал ее виновной и назначил наказание – 2 года и 10 дней лишения свободы. Женщина и ее адвокат попытались обжаловать приговор, ссылаясь на смягчающие обстоятельства и состояние здоровья. Однако Камчатский краевой суд не нашел оснований для смягчения.

Апелляция оставлена без удовлетворения. Теперь женщина отправится в колонию общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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