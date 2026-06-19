В шашлыке из Приморья нашли кишечную палочку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В региональном Россельхознадзоре подтвердили нарушения в мясной продукции местного производителя. Проверка выявила бактерии в двух партиях шашлыка – это не первый случай в этом году. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Образцы шашлыка из свинины поступили на исследование по обращению самого заказчика, который является производителем полуфабрикатов. Пробы отобрали на мясоперерабатывающем предприятии. Однако лабораторные испытания показали наличие бактерий кишечной палочки в каждом образце. Это нарушает требования технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».

Как пояснили специалисты, выявление бактерий свидетельствует о проблемах в сырье, нарушении технологического процесса или неправильном хранении. Результаты исследований уже внесены в автоматизированную систему «Веста» и доведены до заказчика, чтобы он принял меры по улучшению санитарного состояния.

Это уже седьмое подобное нарушение в мясных полуфабрикатах, выявленное Приморским филиалом «АПК НАЦРЫБА» в 2026 году.

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