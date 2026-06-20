Что произошло в Приморском крае в ночь на 21 июня

Медведицу Майю перевезли из Приморья в московский зоопарк Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке завершилась история спасения медведицы Майи, более 20 лет проведшей в неволе. Хищницу, которую использовали в цирке и для притравки собак, вызволили у владельца. Клетка с ней таинственно исчезла перед приездом волонтеров, но они нашли животное и смогли доставить в Москву.

На Камчатке спустя 40 лет раскрыто жестокое убийство продавца цветов, совершенное в августе 1986 года. Тогда двое нападавших проникли в дом, избили мужчину дубинкой и бритвой, нанесли удары топором, а затем, связав, похитили деньги и золото на 47 тысяч рублей. Опасаясь опознания, они задушили хозяина электрошнуром и скрылись на его машине.

В Приморском крае военные следователи раскрыли крупную схему контрабанды стратегически важных товаров. По данным следствия, в 2024-2025 годах фигуранты приобрели 400 тонн ресурса на сумму свыше 150 миллионов рублей и, обманув таможню, реализовали его иностранной компании.

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