Теплоход с продовольствием прибыл в Анадырский лиман Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Теплоход «Валерий Васильев» прибыл в акваторию Анадырского лимана. Сегодня судно встанет под разгрузку в порту окружной столицы. Рейс выполняется в рамках северного завоза. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На борту теплохода находятся продовольствие, стройматериалы и генеральный груз. После постановки к причалу в Анадыре начнется разгрузка. Речь идет об очередной поставке, которая должна пополнить запасы окружной столицы всем необходимым для жизни, работы предприятий и текущих нужд.

«Северный завоз идет по плану», – отметили в Департаменте промышленной политики Чукотского автономного округа. Это значит, что поставки в регион продолжаются по графику, а основные грузы прибывают в Анадырь без сбоев, задержек и в намеченные сроки текущей навигации.

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