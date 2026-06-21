Акция по сбору макулатуры стартовала в Приморье

Итоги кампании подведут 15 ноября Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье стартовала всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл». К ней могут присоединиться предприятия, организации и жители края. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в региональном министерстве ЖКХ, акция проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Ее цель – сократить объемы отходов, отправляемых на полигоны, и увеличить долю бумаги, идущей на переработку. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте проекта, выбрать пункт приема и сдать макулатуру.

«По итогам акции оргкомитет определит лидеров по объемам сданного бумажного сырья. Организаторы подведут итоги сбора макулатуры во Всемирный день вторичной переработки 15 ноября», – рассказали в ведомстве.

Сдать макулатуру можно во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Находке и Большом Камне. В министерстве также отметили, что с начала 2026 года на комплексе по переработке и утилизации ТКО в Приморье отсортировали 39 тонн макулатуры и 300 тонн картонной упаковки.

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