Из Владивостока возобновили прямой рейс в Шэньян Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прямые рейсы из Владивостока в Шэньян возобновились после перерыва. Авиакомпания Chengdu Airlines выполнила первый вылет 14 июня, сообщили в пресс-службе аэропорта Владивостока. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Летать в крупнейший город северо-востока Китая теперь можно дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Вылет по средам в 1:05, по воскресеньям – в 1:35 по местному времени. Долететь до Шэньяна можно за полтора часа. На маршруте задействован Airbus A320.

«Шэньян – крупнейший из городов на северо-востоке Китая с богатой историей и современными достижениями, привлекает туристов со всего мира», – рассказали в пресс-службе аэропорта Владивостока.

Возобновление маршрута расширяет выбор направлений для жителей Приморья, планирующих поездку в Китай. Рейс выполняется в ночное время – это позволяет прибыть в Шэньян утром.

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