Дождь и сильный ветер ожидаются во Владивостоке 22 июня Фото: Андрей ГРЕБНЕВ. Перейти в Фотобанк КП

22 июня погода в Приморье будет слегка капризной. Жителей ждут дожди и усиливающийся ветер, но при этом на улице будет довольно тепло. Подробнее о том, нужно ли брать с собой зонтик — в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Погода в Приморье 22 июня

В понедельник в южных районах края пройдут небольшие, а местами умеренные дожди. Днем осадки будут кратковременными, поэтому совсем отменять планы на свежем воздухе не стоит. Ветер подует с юга и юго-востока.

Днем вдали от моря воздух прогреется до приятных летних +18...+23 градусов. А вот на побережье из-за прохладного ветра с моря традиционно будет свежее: там термометры покажут от +12 до +17 градусов.

Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке 22 июня

Во Владивостоке день выдастся пасмурным. Утром пройдет небольшой дождь. К вечеру осадки прекратятся, но заметно усилится ветер. Днем температура в приморской столице составит +16...+18 градусов.

В Уссурийске небо тоже затянет облаками. Утром и днем синоптики обещают небольшие дожди, а ветер временами будет дуть довольно сильно. Зато здесь будет по-настоящему тепло – днем ожидается от +20 до +22 градусов.

В Находке основная часть дня пройдет без осадков, хотя солнце спрячется за тучами. Небольшой дождь может пойти только ближе к вечеру. Дневная температура воздуха составит вполне комфортные +16...+18 градусов.

Температура воды в Приморье

Море продолжает постепенно прогреваться. Температура воды в Амурском заливе сейчас составляет +17 градусов. В заливе Находка вода прогрелась до +16 градусов. А самое теплое море традиционно в заливе Посьета – там уже +19 градусов.

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