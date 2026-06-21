Суд обязал вернуть деньги за жилье для семьи с ребенком-инвалидом на Камчатке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке администрация города выиграла судебный спор о взыскании более 5,5 миллиона рублей из регионального бюджета. Эти средства ранее потратили на покупку квартиры для семьи с ребенком-инвалидом. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее муниципалитет обязали вне очереди предоставить благоустроенные квадратные метры местной жительнице. Для этого администрация за свой счет приобрела квартиру и заключила договор социального найма. При этом по закону финансировать обеспечение жильем людей с инвалидностью должен субъект страны, а не город. Поскольку краевые структуры деньги на эти цели не выделили, представители муниципалитета обратились в арбитраж с требованием возместить понесенные убытки.

«Уполномоченные органы встречную обязанность по финансированию не выполнили и понесенные муниципальным образованием расходы не компенсировали, суд признал указанное бездействие противоправным», – рассказали в Арбитражном суде Камчатского края.

Арбитраж встал на сторону истца и постановил взыскать всю потраченную сумму из региональной казны. Доводы ответчика о том, что город мог компенсировать траты из общих дотаций, отклонили. Вынесенное решение еще не вступило в законную силу.

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