Штурманский поход для вахтенных офицеров провели на Камчатке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке состоялся штурманский поход для специалистов Тихоокеанского флота. В практической тренировке приняли участие более 20 офицеров и гражданских сотрудников. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Морской выход организовали на борту одного из катеров типа «Грачонок», который относится к соединению охраны водного района. К мероприятию привлекли командиров первых боевых частей, военнослужащих, заступающих на должности вахтенных офицеров, а также капитанов судов вспомогательного флота. Главной задачей стало повышение уровня профессионального мастерства и совершенствование организации профильной службы. Моряки на практике оттачивали навыки безопасного и точного кораблевождения.

«В завершении похода прошла сдача зачетов на допуск к самостоятельному несению ходовой и штурманской вахты, управлению кораблем», – рассказали в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Подобные выходы в море позволяют военным и гражданским морякам поддерживать высокий уровень подготовки. После прохождения всех проверочных испытаний специалисты продолжат нести службу на своих штатных кораблях и судах.

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