Парень снял с чужой машины четыре колеса и сам сдался полиции на Камчатке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском 19-летний местный житель предстанет перед судом за кражу автомобильных деталей. Молодой человек разукомплектовал чужую машину, но позже сам признался в содеянном. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Весной парень гостил у знакомых и заметил рядом с домом засыпанный снегом транспорт. Во время следующего визита он принес с собой инструменты, открутил два колеса и спрятал их. На следующий день он пришел с домкратом и снял оставшиеся.

Спустя несколько дней приятели рассказали ему, что владелец ищет пропавшее имущество. Испугавшись последствий, юноша отправился в полицию.

«В прокуратуре города Петропавловска-Камчатского утверждено обвинительное заключение по уголовному делу», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

В настоящее время материалы переданы в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу. Юноша полностью признал свою вину, а украденные колеса общей стоимостью 89 тысяч рублей уже возвращены владельцу.

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