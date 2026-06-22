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НовостиОбщество22 июня 2026 0:08

Жителю Приморья вместо съеденной тигром коровы выдали кондиционер

Центр «Амурский тигр» возместил ущерб
Алина ВЕСНИНА
Жителю Приморья вместо съеденной тигром коровы выдали кондиционер

Жителю Приморья вместо съеденной тигром коровы выдали кондиционер

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае тигр напал на домашнюю корову жителя Партизанского района. Вместо замены погибшего животного хозяин попросил компенсацию в виде кондиционера. Центр «Амурский тигр» выполнил просьбу. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Организация реализует программу компенсации ущерба, причиненного амурским тигром домашним животным. Ее цель – исключить желание местных жителей мстить хищнику. Программа не государственная, а добровольная. Деньгами ущерб не возмещают – только животными, кормами или иными способами в соизмеримом размере. При этом выплаты производятся вне зависимости от того, виноват ли в произошедшем сам тигр или хозяин не уследил за своим животным.

«Благодарю Центр "Амурский тигр" за помощь, зла на хищника не держу», – прокомментировал ситуацию житель Партизанского района.

Программа реализуется благодаря поддержке организаций-спонсоров.

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