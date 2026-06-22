Жителю Приморья вместо съеденной тигром коровы выдали кондиционер Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае тигр напал на домашнюю корову жителя Партизанского района. Вместо замены погибшего животного хозяин попросил компенсацию в виде кондиционера. Центр «Амурский тигр» выполнил просьбу. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Организация реализует программу компенсации ущерба, причиненного амурским тигром домашним животным. Ее цель – исключить желание местных жителей мстить хищнику. Программа не государственная, а добровольная. Деньгами ущерб не возмещают – только животными, кормами или иными способами в соизмеримом размере. При этом выплаты производятся вне зависимости от того, виноват ли в произошедшем сам тигр или хозяин не уследил за своим животным.

«Благодарю Центр "Амурский тигр" за помощь, зла на хищника не держу», – прокомментировал ситуацию житель Партизанского района.

Программа реализуется благодаря поддержке организаций-спонсоров.

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