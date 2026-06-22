Телефонный мошенник выманил у семьи из Приморья больше 1,5 миллиона рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Семейная пара из Партизанска лишилась более 1,5 миллиона рублей после звонка телефонных мошенников. Супруги обратились в суд и выиграли дело. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С марта по апрель 2025 года неизвестный звонил мужу и жене и уговаривал их вложить деньги в инвестиции. Поверив обещаниям легкого заработка, супруги перевели крупную сумму на указанные счета. Когда стало понятно, что их обманули, пара пошла в суд. Партизанский городской суд установил личности людей, на чьи счета поступили деньги.

«Решением суда исковые требования истцов удовлетворены в полном объеме», – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Суд полностью встал на сторону обманутых супругов. Владельцев счетов обязали вернуть всю сумму вместе с процентами и судебными расходами. Решение пока не вступило в законную силу.

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