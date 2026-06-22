Превышение допустимого уровня нитратов нашли в огурцах приморского производителя Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье эксперты обнаружили превышение содержания нитратов в огурцах местного производителя. Лабораторные исследования провели 17 июня. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В пробе огурцов сорта «Машенька» зафиксировали 740 миллиграммов нитратов на килограмм при допустимой норме не более 400 миллиграммов. Это почти вдвое превышает установленный норматив. По словам специалистов, причиной могут быть избыточное внесение азотных удобрений, недостаток света или нарушения режима полива.

«Избыточное внесение азотных удобрений, нарушения в агротехнике и другие обстоятельства могут привести к избытку нитратов в огурцах. В прошлом году мы также чаще всего устанавливали превышение допустимого уровня именно в этой культуре», – рассказала заместитель директора Приморского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

В 2026 году в Приморье запланирован отбор 105 образцов овощей, ягод и зелени. Специалисты проведут 315 исследований – работы продолжатся до октября. Только 17 июня на проверку поступили пробы приморской клубники, томатов, огурцов и баклажанов.

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