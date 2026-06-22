Более 3,3 тысячи жителей Приморья получили пенсионные накопления с начала года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года более 3,3 тысячи жителей Приморского края получили пенсионные накопления от Отделения Социального фонда России. Право на выплаты имеют мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет, а также те, кто вышел на страховую пенсию досрочно. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Средства доступны гражданам 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели уплачивали взносы, мужчинам 1953-1966 годов рождения и женщинам 1957-1966 годов рождения с накоплениями 2002-2005 годов, а также тем, кто делал добровольные взносы, участникам программы государственного софинансирования и владельцам сертификатов на материнский капитал.

«Информацию о размере накоплений можно получить в выписке из индивидуального лицевого счета на портале "Госуслуги". Социальный фонд направляет гражданам уведомления раз в три года – женщинам с 40 лет, мужчинам с 45-ти», – рассказала руководитель Отделения СФР по Приморскому краю.

Способ получения зависит от объема накоплений. Если расчетный размер накопительной пенсии не превышает 1 628,8 рубля, вся сумма выплачивается единовременно. Если больше –назначается ежемесячная пожизненная выплата. Подать заявление можно через «Госуслуги», в клиентской службе фонда или в МФЦ.

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