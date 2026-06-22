Высокий класс пожарной опасности ввели в двух населенных пунктах Камчатки Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В двух населенных пунктах Камчатского края повысились классы пожарной опасности. Речь идет о селе Пущино и поселке Ключи, где риск возможных возгораний достиг высоких отметок. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

22 июня в селе Пущино Мильковского округа показатель опасности вырос до четвертого класса по региональной шкале. В поселке Ключи Усть-Камчатского округа ситуация еще серьезнее –там установлен пятый класс.

«Не сжигай сухую траву вблизи кустов, деревьев, построек; не разводи костры ближе чем в 50 метрах от строений», – предупредили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сотрудники ведомства рекомендуют жителям не загромождать ветками и мусором проезды к садовым участкам. Также у каждого жилого строения нужно установить емкость с водой и заранее приобрести огнетушитель для собственной безопасности.

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