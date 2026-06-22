Более 3,3 тысячи гектаров ячменя посеяли в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье сельхозпроизводители посеяли более 3,3 тысячи гектаров ячменя. Экологически чистое зерно будут использовать пивовары для создания продукции высокого качества. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Местные аграрии активно включают злак в севооборот. Такое решение напрямую связано со спросом на культуру со стороны приморских и российских пивоваров. Собранный урожай широко применяется в пищевой промышленности, прежде всего для производства пива. Напитки из местного сырья отличаются высоким качеством, которое уже отмечено наградами престижных региональных и всероссийских конкурсов.

«Пивовары, в том числе крупные российские компании, проявляют интерес к экологически чистой приморской продукции, что способствует увеличению посевной площади и объему производства зерна ячменя», – рассказали в министерстве сельского хозяйства Приморского края.

Местные производители постоянно работают над качеством своей продукции и продолжают держать высокую планку на всем Дальнем Востоке. Чтобы экологически чистое зерно и впредь находилось на лидирующих позициях в России, в сельскохозяйственный процесс необходимо внедрять новые технологии.

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