На трех улицах Владивостока за выходные провели дорожные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В минувшие выходные дорожные бригады отремонтировали три участка улиц Владивостока. Где-то рабочие заделывали отдельные ямы, а где-то полностью меняли старое покрытие. Самые масштабные работы прошли на улице Русской – там уложили 900 тонн свежего асфальта. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На участке от кольца Багратиона до поворота на Майора Филипова рабочие трудились с 12 июня. За это время они сняли 7,4 тысячи квадратных метров старого покрытия, установили железобетонные плиты перекрытия и опорные кольца, подняли просевшие люки и уложили 900 тонн свежего асфальта.

На Суханова дорожники вручную подготовили поврежденный участок и залатали ямы. Под мостом Дружбы на улице Гоголя установили 35 метров бордюрного камня и заасфальтировали участок – здесь создали треугольник безопасности.

«Бригады муниципального учреждения "Содержание городских территорий" продолжают ремонтировать дорожное полотно как локально, так и комплексно», – рассказали в СГТ Владивостока.

Сейчас рабочие уже перешли на следующий адрес – ямочный ремонт на проспекте Красного Знамени в районе домов № 93–101.

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