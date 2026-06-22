Тонну клубники и 140 литров варенья подготовили к ягодному фестивалю в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Спасске-Дальнем прошел 11-й фестиваль клубники, который объединил больше шести тысяч гостей и предпринимателей. Участники праздника покупали фермерский урожай, пробовали угощения и выбирали самую большую ягоду. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На фермерском маркете работали 19 торговых точек, где аграрии продали 1,07 тонны свежей клубники. Повара из приморской столицы провели пять кулинарных уроков для полутысячи человек, а местные хозяйки испекли 17 пирогов. Рекордсменом конкурса стала спассчанка Ирина Ильчук – она вырастила ягоду весом 146 граммов. Кроме того, организаторы сварили в двух казанах 140 литров варенья-пятиминутки и раздали сладкие подарки посетителям.

«Спасск-Дальний в 11-й раз встречает гостей со всего Приморского края. Праздник уже давно вышел за рамки муниципального, его любят и ждут», – рассказали в министерстве туризма Приморского края.

Местные жители традиционно нарядились в тематические костюмы, украсили коляски и даже надели красно-зеленые наряды на своих домашних питомцев. С каждым годом праздник привлекает все больше туристов из разных уголков региона.

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