Суд рассмотрит иск на 2,9 миллиона за вырубку 229 деревьев в Приморье

Суд рассмотрит иск на 2,9 миллиона за вырубку 229 деревьев во Владивостоке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке администрация города подала иск в Арбитражный суд Приморского края к железнодорожной компании. Истец требует взыскать с предприятия компенсацию за ущерб, причиненный окружающей среде. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Поводом для разбирательств послужили обращения местных жителей, которые пожаловались на массовую вырубку возле экопарка «Академический» на улице Кирова. Во время проверки профильное управление обнаружило факт уничтожения 229 деревьев до степени прекращения их роста.

Оказалось, что разрешений на подобные работы администрация никому не выдавала. Насаждения в охранной зоне воздушной линии электропередачи спилила бригада железнодорожников. При этом сам земельный участок находится в аренде у этой транспортной организации.

«Истец направил в адрес ответчика претензию о добровольном возмещении вреда, причиненного уничтожением зеленых насаждений», – рассказали в Арбитражном суде Приморского края.

Ущерб от незаконной вырубки составил 2,9 миллиона рублей. Поскольку предприятие не возместило эти средства добровольно, городская администрация перевела спор в правовое поле. Судебное заседание по данному делу назначено на 14 июля 2026 года.

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