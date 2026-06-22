Авария на водопроводе оставила без воды 43 дома во Владивостоке

Жителям рекомендовали сделать необходимый запас воды Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

22 июня в районе дома № 45 по улице Адмирала Кузнецова произошел серьезный порыв на линии холодного водоснабжения. На место происшествия оперативно прибыли аварийные бригады и специалисты районного участка «Горводопровода». Коммунальщикам пришлось экстренно отключить водонасосную станцию, после чего рабочие незамедлительно приступили к ликвидации технологического сбоя. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Примводоканала.

В зону временного отключения водоснабжения попали сразу 43 многоквартирных дома. Без воды остались жители целого ряда улиц, включая Нейбута, Ладыгина, Сабанеева, Черняховского, Расула Гамзатова и Адмирала Юмашева. Наибольшее количество пострадавших адресов расположено непосредственно на улицах Адмирала Кузнецова и Нейбута, где под отключение попали десятки жилых зданий.

Точные сроки завершения ремонтных работ пока не называются, коммунальщики обещают восстановить подачу ресурса сразу после полного устранения порыва. Временные рамки окончания аварии будут сообщены жителям дополнительно по мере продвижения работ на месте.

По информации Примводоканала, восстановительные работы ориентировочно планируют завершить к 23:00.

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