В Приморье за выходные трое детей пострадали в ДТП по вине взрослых водителей

По итогам всех ДТП были составлены административные дела, а материалы были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних

В минувшие выходные на дорогах Приморского края произошло 76 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 34 человека, в том числе три ребенка. Каждый из этих инцидентов стал следствием грубого пренебрежения правилами безопасности со стороны взрослых, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Первый инцидент произошел 20 июня на федеральной трассе «Уссури» (А-370). 40-летний водитель, имеющий за плечами 22 года стажа и ни одного штрафа в текущем году, не справился с контролем дистанции и врезался в трактор. В салоне легковушки находились женщина и девятимесячный младенец. Выяснилось, что ни взрослый пассажир, ни грудной ребенок не были пристегнуты, а специальное детское удерживающее устройство полностью отсутствовало. В итоге все трое с тяжелыми травмами угодили в больницу.

Не менее серьезная авария произошла днем позже в Уссурийске на улице Горького. 22-летний парень, управляя Mazda Demio, не справился с рулевым управлением, снес припаркованный кроссовер и влетел в опору линии электропередачи. В салоне ехали две девушки 17 и 18 лет, которые с травмами попали в больницу. Экспертиза показала, что «водитель» был пьян и вообще никогда не проходил обучение на получение прав, имея за плечами лишь штрафы за езду без документов.

Еще один ребенок пострадал в тот же день на улице Сергея Ушакова. Девятилетний мальчик, решивший выехать на проезжую часть на велосипеде со двора, оказался под колесами Toyota Harrier. Школьник заработал сотрясение мозга и был госпитализирован. За рулем иномарки находился 48-летний мужчина с 20-летним водительским опытом, который ранее был законопослушным гражданином и не привлекался к ответственности.

По итогам всех ДТП были составлены административные дела, а материалы были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.