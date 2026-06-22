Нынешний сезон конкурса побил все предыдущие рекорды популярности, собрав на рассмотрение комиссии 250 уникальных разработок из 70 регионов страны Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Проекты из Приморья и Камчатки стали победителями всероссийского конкурса социальных практик «Семейный навигатор». Признание строгого экспертного жюри завоевали инициативы двух дальневосточных организаций. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на сайт многодетные-семьи.рф.

«АНО Центр развития и поддержки многодетных семей» представила программу ранней семейной профориентации, помогающую подросткам сделать осознанный карьерный выбор. В свою очередь, Камчатский центр социальной помощи семье и детям «СЕМЬЯ» был отмечен за комплексную стратегию повышения качества жизни многодетных родителей и укрепления традиционных ценностей.

Нынешний сезон конкурса побил все предыдущие рекорды популярности, собрав на рассмотрение комиссии 250 уникальных разработок из 70 регионов страны. За каждой заявкой скрываются реально работающие на местах механизмы поддержки, где участники создают инновационные форматы взаимовыручки, запускают семейные клубы и волонтерские движения.

Все триумфаторы конкурсного отбора получили персональные приглашения на масштабный Форум многодетных семей «Многодетная Россия», который на днях прошел в Москве.

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