Во Владивостоке отключили электричество на девяти улицах Первомайского района

Без электроэнергии остались сразу несколько жилых кварталов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Первомайском районе Владивостока произошла масштабная авария на электросетях, оставившая без света сразу несколько жилых кварталов. Электроснабжение временно приостановлено для потребителей, проживающих на улицах Нарвской, Никифорова, Сафонова, Можайской, Мурманской, Смоленской, Таганрогской, Тихвинской и Феодосийской. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на официальный канал ВПЭС.

Службы АО «ВПЭС» отреагировали на инцидент в экстренном режиме. На место выезда оперативно направлены ремонтные бригады и специализированная мобильная лаборатория для диагностики поврежденного участка. Диспетчеры уже произвели необходимые оперативные переключения и изолировали аварийную зону от общей сети.

В настоящее время энергетики ведут активные работы по поиску и устранению причины сбоя. О точных сроках завершения ремонтных мероприятий и полном снятии ограничений будет сообщено дополнительно по мере готовности сетей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.