Лучница из Приморья София Мун завоевала золото первенства России в Бурятии

Приморские спортсмены достойно представили край на соревнованиях. Фото: Российская федерация стрельбы из лука

В столице Бурятии завершилось первенство России по стрельбе из лука среди юниоров и юношей, ставшее важнейшим этапом отбора в национальную сборную. В соревнованиях приняли участие около трехсот спортсменов из тридцати шести субъектов страны, оспаривали путевки в элиту и медали высшей пробы. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Представители Приморского края, прибывшие на турнир в составе делегации Краевой спортивной школы олимпийского резерва, достойно выдержали колоссальный накал конкуренции и подтвердили статус одного из ведущих регионов в этом виде спорта.

Настоящим триумфом для приморской делегации стало выступление Софии Мун, которая в возрастной категории до 21 года не оставила шансов соперницам в стрельбе из блочного лука. Демонстрируя эталонную технику и железную психологическую устойчивость на каждом этапе, она уверенно дошла до финала и завоевала золотую медаль.

Успешно проявили себя и другие воспитанники приморских тренеров на всероссийском помосте. Игорь Ванин пробился в топ-15 среди юношей в стрельбе из блочного лука, а Арина Форова в упорной борьбе с четырьмя десятками соперниц заняла 27-ю строчку в классическом луке.

Наставник команды Зоригто Сойжинов отметил боевой дух своих подопечных, подчеркнув, что попадание в элитную тридцатку на столь представительном старте является отличной заявкой на участие в будущих международных баталиях.

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