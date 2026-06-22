Во Владивостоке назвали победителей регаты на Кубок залива Петра Великого

Юные спортсмены показали себя очень уверенно и красиво на соревнованиях. Фото: Приморская краевая общественная организация "Федерация парусного спорта"

Столица Приморья с 15 по 20 июня принимала масштабную межрегиональную парусную регату, собравшую на акватории 85 юных яхтсменов со всей страны. Традиционный турнир в классе «Оптимист», который проводится на местной акватории с 2008 года, объединил представителей Калининграда, Тольятти, Хабаровского края и других городов. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую краевую общественную организацию «Федерация парусного спорта».

Погодные условия превратили соревнования в настоящее испытание на прочность. Густые туманы, морось и капризный ветер вынуждали гоночный комитет неоднократно переносить старты и сокращать программу. Если в первый день удалось провести лишь одну гонку, то впоследствии спортсмены адаптировались к сложной розе ветров и начали вести жесткие тактические баталии на воде. Судьи зафиксировали множество фолов и протестов, а турнирная таблица постоянно менялась, сохраняя интригу в борьбе за медали вплоть до финальных заездов.

Развязка наступила в последние дни регаты, когда установилась по-настоящему летняя погода с устойчивым ветром, позволившая провести решающие гонки.

В абсолютном зачете и среди старших юношей триумфатором стал приморец Андрей Зубрий, воспитанник яхт-клуба «Семь Футов», который перехватил лидерство и завоевал главный кубок. Серебро досталось Ивану Караману из морского университета, а бронза уехала в поселок Ванино к Богдану Говядинову. В категории старших девушек приморские спортсменки полностью оккупировали пьедестал: золото выиграла Вера Мишунина, оставив позади Александру Веденеву и Милану Любимову.

Не менее зрелищными оказались выступления и в младшей возрастной группе до двенадцати лет, где юные таланты продемонстрировали выдающееся мастерство управления швертботами. Среди мальчиков уверенную победу одержал Артемий Романов из университетской парусной школы, опередив Ивана Лаздина из Тольятти и Тимура Мельникова из Хабаровска. У девочек лучшей стала владивостокская Дарина Дубинина, а призовые места распределились между Кирой Васютиной из Холмска и Кристиной Архангельской из Ванино.

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