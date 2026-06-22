23 июня погода может преподнести жителям Приморья неприятный сюрприз Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

23 июня погодные условия в Приморском крае будут формироваться под влиянием высотной ложбины, что принесет с собой переменчивую и неустойчивую атмосферу. По прогнозам синоптиков, на территории региона ожидаются кратковременные дожди, а в ночные и утренние часы местами возможны густые туманы, которые существенно ограничат видимость. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Во второй половине дня 23 июня в отдельных районах не исключены грозы, сопровождающиеся усилением юго-восточного и южного ветра до сильных порывов. Ночью столбики термометров покажут от +3 до +15 градусов, а днем воздух прогреется до +25, на побережье будет прохладнее.

Во Владивостоке день начнется с облачной погоды и умеренного ветра, который в начале ночи может достигать сильных значений. Осадков в утренние часы не ожидается, однако к вечеру столицу Приморья может накрыть небольшой дождь. Температурный фон в городе на берегу Амурского залива окажется довольно прохладным. Ночью там будет около +12 градусов, а днем воздух прогреется лишь до +15 градусов. В Уссурийске, напротив, установится более теплая и сухая погода. Там ожидается переменная облачность без осадков, но с умеренным, а днем сильным южным ветром, где ночные температуры составят +13, а дневные достигнут +22 градусов.

На юге края, в Находке, также ожидается преимущественно сухая погода с переменной облачностью и без существенных осадков. Умеренный юго-восточный ветер будет сопровождаться комфортными для этого времени года показателями. Ночью ожидается около +13 градусов, а днем воздух прогреется до +18.

Температура морской воды в регионе остается бодрящей: в Амурском заливе она составляет +17 градусов, в заливе Посьета вода самая теплая – около +19, а вот в Находке океан остается прохладным – всего +13 градусов.

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