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НовостиОбщество22 июня 2026 21:00

Что произошло в Приморье к утру 23 июня

Акция «Свеча памяти» прошла на Корабельной набережной Владивостока
Юлия ЕФРЕМОВА
В траурной акции приняли участие первые лица Приморского края, депутаты, общественные деятели и активисты. Фото: Евгения Кубко, пресс-служба администрации Владивостока

В траурной акции приняли участие первые лица Приморского края, депутаты, общественные деятели и активисты. Фото: Евгения Кубко, пресс-служба администрации Владивостока

Во Владивостоке прошли траурные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Центральным событием дня стала акция «Свеча памяти», которая прошла не только в столице Приморья, но и в других городах России.

В Приморье злоумышленник украл драгоценности из ювелирного магазина необычным способом – через тайный ход, проделав дыру в полу. Однако от правосудия ему уйти не удалось – подозреваемого в этом преступлении нашли и задержали. Им оказался ранее судимый 47-летний житель края.

Синоптики обещают жителям Приморья не самую благоприятную в плане погоды неделю. Край накроют кратковременные ливни, а в некоторые дни прогнозируются туман и гроза.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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