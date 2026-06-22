Что произошло в Приморье к утру 23 июня

Во Владивостоке прошли траурные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Центральным событием дня стала акция «Свеча памяти», которая прошла не только в столице Приморья, но и в других городах России.
В Приморье злоумышленник украл драгоценности из ювелирного магазина необычным способом – через тайный ход, проделав дыру в полу. Однако от правосудия ему уйти не удалось – подозреваемого в этом преступлении нашли и задержали. Им оказался ранее судимый 47-летний житель края.
Синоптики обещают жителям Приморья не самую благоприятную в плане погоды неделю. Край накроют кратковременные ливни, а в некоторые дни прогнозируются туман и гроза.
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