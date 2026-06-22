Выпускник впервые набрал 300 баллов на ЕГЭ по трем предметам на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке впервые зафиксирован уникальный результат на едином государственном экзамене. Выпускник психолого-педагогического класса школы № 15 Иван Бакумцев получил максимальные 100 баллов сразу по трем предметам: русскому языку, профильной математике и физике. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Юноша сдавал экзамены в основной период и сумел набрать высший балл по каждому из выбранных испытаний. За этим достижением стоят серьезная подготовка и систематические занятия, которые заняли не один месяц. Успех Ивана стал первым подобным случаем в истории региона.

На сегодняшний день в Камчатском крае зафиксировано уже 11 стобалльных результатов по разным дисциплинам. Однако данные по некоторым экзаменам еще обрабатываются, поэтому общее количество высоких баллов может увеличиться.

В региональном министерстве образования отметили, что этот случай доказывает высокий уровень подготовки школьников на полуострове. Итоги остальных экзаменов станут известны после завершения проверки работ.

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