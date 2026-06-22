Суд признал незаконными контракты на ремонт школы на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура ЗАТО Вилючинск через суд добилась признания недействительными контрактов на разработку документации для ремонта школьных помещений. Сделки заключили без проведения торгов, что нарушило права других потенциальных подрядчиков. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В ходе проверки выяснилось, что заказчик и юридическое лицо искусственно раздробили предмет соглашений. Вместо одного крупного контракта они заключили несколько мелких, цена каждого из которых не превышала 600 тысяч рублей. Это позволило сторонам обойти закон и не проводить обязательный аукцион, создав видимость правомерности своих действий.

Первый заместитель прокурора региона Альберт Новопашин обратился в суд с требованием оспорить сделки и вернуть в бюджет уплаченные деньги. Суд полностью удовлетворил иск надзорного ведомства.

Спорные контракты были признаны недействительными, с юридического лица взысканы деньги в полном объеме. Теперь подрядчик обязан вернуть в бюджет 1 миллион 800 тысяч рублей. Решение уже вступило в законную силу, а его фактическое исполнение находится на контроле прокуратуры.

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