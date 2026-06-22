Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2026 23:08

Суд признал незаконными контракты на ремонт школы на Камчатке

Сделки заключили без проведения торгов
Алина БОНДАРЕНКО
Суд признал незаконными контракты на ремонт школы на Камчатке

Суд признал незаконными контракты на ремонт школы на Камчатке

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура ЗАТО Вилючинск через суд добилась признания недействительными контрактов на разработку документации для ремонта школьных помещений. Сделки заключили без проведения торгов, что нарушило права других потенциальных подрядчиков. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В ходе проверки выяснилось, что заказчик и юридическое лицо искусственно раздробили предмет соглашений. Вместо одного крупного контракта они заключили несколько мелких, цена каждого из которых не превышала 600 тысяч рублей. Это позволило сторонам обойти закон и не проводить обязательный аукцион, создав видимость правомерности своих действий.

Первый заместитель прокурора региона Альберт Новопашин обратился в суд с требованием оспорить сделки и вернуть в бюджет уплаченные деньги. Суд полностью удовлетворил иск надзорного ведомства.

Спорные контракты были признаны недействительными, с юридического лица взысканы деньги в полном объеме. Теперь подрядчик обязан вернуть в бюджет 1 миллион 800 тысяч рублей. Решение уже вступило в законную силу, а его фактическое исполнение находится на контроле прокуратуры.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.