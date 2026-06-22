На Камчатке вертолет МЧС ищет перевернувшийся катер с тремя рыбаками Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке спасатели продолжают поиски перевернувшегося в Авачинском заливе катера с тремя мужчинами на борту. Информация о происшествии поступила в службу «112» ночью 23 июня. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По предварительным данным, трое рыбаков вышли на катере на промысел в Авачинский залив. В какой-то момент один из них связался по радиостанции с супругой и сообщил, что их судно перевернулось. Он также предупредил о случившемся своих товарищей, которые первыми отправились на поиски. Самостоятельные попытки найти катер не дали результата, после чего женщина обратилась в экстренные службы.

С наступлением светлого времени суток в зону бедствия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. На его борту спасатели имеют все необходимое оборудование для оказания помощи пострадавшим. Параллельно к операции подключили буксир «Капитан Мишин» от Морской спасательной службы.

Морским спасательным подцентром всем проходящим мимо судам дана радиограмма о происшествии, они ориентированы на осуществление попутного поиска. На данный момент местонахождение катера и рыбаков остается неизвестным, поиск продолжается.

На Камчатке ищут пропавших при опрокидывании катера рыбаков Видео: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

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